Σήμερα Παρασκευή Στα βόρεια και το Αιγαίο θα εκδηλωθούν βροχές και κυρίως στην Κρήτη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το πρωί τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Στη υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για λίγες βροχές. Οι άνεμοι βαθμιαία θα γίνουν ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 βαθμούς,

Το Σάβ/Κυρ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Κ και Β το μεσημέρι και το απόγευμα . Η ένταση των ανέμων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Τέλος την Καθαρά Δευτέρα βροχερός θα είναι ο καιρός , κυρίως στα Ανατολικά και Νότια. Θα επικρατήσουν Β Άνεμοι : στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ,το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Άστατος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 14 με 15 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

