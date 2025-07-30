Σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά , και στα Β θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ , στα Δ και Ν τοπικά 6 μποφόρ. . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά 31 με 33 βαθμούς.

Την Πέμπτη , Στη Μακεδονία , τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Εύβοια και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος την Παρασκευή Στα ηπειρωτικά ορεινά και το Β- ΒΔ Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες , και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Άνεμοι Β – ΒΔ , στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος , με λίγη συννεφιά το απόγευμα Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 35 με 36 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 5 μποφόρ , με εξασθένηση. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

