Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα προβλέπεται την Πέμπτη (31-07-25) από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και από πολύ ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

1. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

2. Στη δυτική Μακεδονία και τα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

3. Στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι τη νύχτα.

4. Στις Σποράδες από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

5. Στη Θεσσαλία από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι νωρίς το βράδυ.

