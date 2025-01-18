Καιρός: Ανοιξιάτικος το Σαββατοκύριακο - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες και στην Κρήτη. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στη Μακεδονία και τη Θράκη τους 13, στα νότια ηπειρωτικά και τα νησιά τους 15 με 17 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-01-2025

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με πιθανότητα ασθενών βροχών στα νησιά του Ιονίου από τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βορείες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στη Μακεδονία και τη Θράκη τους 12 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά τους 18 και στη νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-01-2025

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία στις υπόλοιπες, κυρίως ηπειρωτικές, περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στα δυτικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Στερεάς, της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Στα ανατολικα θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 και πιθανόν πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-01-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά της ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-01-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

