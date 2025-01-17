Γενικά αίθριος είναι σήμερα, Παρασκευή ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, το νότιο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως τα κεντρικά και τα νότια, ενώ η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο νοτιοδυτικό Αιγαίο 7, τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Στα βόρεια θα κυμανθεί από -03 (μείον 3) έως 11 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου έως 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως 10 με 12 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα κεντρικά και βόρεια.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μετά το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες κυρίως τις πρωινές ώρες θα είναι αυξημένες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις πρωινές κυρίως ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα είναι κατά τόπους αυξημένες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από -04 (μείον 4) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -04 (μείον 4) έως 06 με 07 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7, και στα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στις δυτικές Κυκλάδες και την δυτική Κρήτη από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νότια από 12 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 09 με 10 βαθμούς και στις Σποράδες έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

