Καιρός: Εώς τους 19 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα - Που θα έχει παγετό

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα και από τα δυτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και το πρωί στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Στα ανατολικά από βορείες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στη Μακεδονία και τη Θράκη τους 11 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 18 και τοπικά στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά τους 19 και στη νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ στα δυτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ στα ανατολικάτοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτικήΜακεδονία από -05 (μείον 5) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο. Αραιέςνεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και το πρωί στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 18 βαθμούς και στα βόρεια έως 15 βαθμούςΚελσίου

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 19βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα βόρεια από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νότια από 11 έως 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες βόρειοι βορειοδυτικοίμε την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 14 βαθμούς. ΑΤΤΙΚΗ Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-01-2025

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία στις υπόλοιπες, κυρίως ηπειρωτικές, περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στα δυτικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Στερεάς, της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Στα ανατολικα θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 και πιθανόν πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-01-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά της ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-01-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

