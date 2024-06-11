Τα πρώτα 40άρια για φέτος έκαναν την εμφάνισή τους την Τρίτη. Σε πολλές περιοχές της νότιας - κυρίως - Ελλάδας, ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στο... κόκκινο, προϊδεάζοντας για τα επόμενα δύο 24ωρα, οποτε και αναμένεται να κορυφωθεί το φαινόμενο.

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών την Τρίτη 11/06, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 41 °C στα ανατολικά ηπειρωτικά. Επιπλέον, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 34.7 °C, ενώ 146 από τους 509 ενεργούς σταθμούς (την παρούσα χρονική στιγμή) κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37 °C.

Δείτε τον σχετικό πίνακα:

Τέλος οι 5 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες στην Αττική είχαν ως εξής: Παλλήνη - 40.1 °C, Φυλή/Άνω Λιόσια - 40.1 °C, Σπάτα - 39.9 °C, Βλυχάδα - 39.6 °C και Κορυδαλλός - 39.6 °C. Σημειώνεται ωστόσο ότι στα νότια παραθαλάσσια τμήματα της Αττικής (Φάληρο, Άλιμος, Άγιος Κοσμάς, Σούνιο) οι μέγιστες δεν ξεπέρασαν τους 34 °C.

