Σήμερα, Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί 3 με 5, στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 38 με 40 και τοπικά έως 41 βαθμούς.

Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Νότια πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 40 με 42 βαθμούς.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν την Πέμπτη, και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 40 με 42 και πιθανόν τοπικά 43 βαθμούς, ενώ την Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 στα Δυτικά μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος Άνεμοι: Ν – ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.