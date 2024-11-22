«Χειμωνιάτικο» αναμένεται να είναι το Σαββατοκύριακο καθώς προβλέπονται νεφώσεις, βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, σήμερα νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο προβλέπονται από το απόγευμα.

Στα Δωδεκάνησα, στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικά στο βόρειο Αιγαίο μετά το απόγευμα θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 22 και τοπικά στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη δυτική Μακεδονία και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στη δυτική Μακεδονία, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν σε όλη τη Μακεδονία και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Από το βράδυ βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική Πελοπόννησο και τα δυτικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βραδυ πιθανώς στη Στερεά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη νότια Κρήτη όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Εως 22 και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και τις βραδινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα βόρεια 7 και από το απόγευμα βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά τμήματα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και το βράδυ στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από το βράδυ θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Θερμαϊκό 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-11-2024 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αρχικά νοτιοδυτικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, γρήγορα όμως θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τη δυτική Κρήτη και πρόσκαιρα στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις πρωινές ώρες και από τα δυτικά ο καιρός βαθμιαία θα βελτιωθεί και το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο, την ανατολική Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείες τοπικές βροχές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά και έως τις πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ στα βόρειοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση αρχικά στα βόρεια και τα κεντρικά και από το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς, στη νότια νησιωτική ώρα τους 21 και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμού Κελσίου. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα βόρεια και κεντρικά πεδινά περί τους -3 (μείον τρεις) με 3 βαθμούς Κελσίου.

Σημειώνεται ότι έως το βράδυ η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα, οπότε και θα σημειωθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και χιονοπτώσεις στα ορεινά και τη δυτική Μακεδονία. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα καταστεί γενικά αίθριος από το μεσημέρι στη Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη.

Ανεμοι: Αρχικά νότιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, που από νωρίς το πρωί και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 και στα δυτικά τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τις πρωϊνές ώρες νεφώσεις με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και από το μεσημέρι θα καταστεί γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7, στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο και τα δυτικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, νωρίς το πρωί πιθανώς στη Στερεά μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές οι οποίες το βράδυ θα περιοριστούν στην ανατολική Εύβοια.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ, που βαθμιαία θα σταφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν σε 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία και από τα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Λίγες νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια 6 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα Δωδεκάνησα από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα. Γρήγορα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ο καιρός θα βελτιωθεί και από το απόγευμα θα καταστεί γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 με 7 και στις Σποράδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 με 7 και πρόσκαιρα τις προμεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα γίνουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν και από το μεσημέρι ο καιρός θα καταστεί γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Τις πρώτες πρωϊνές ώρες νοτιοδυτικοί 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 με 7 και στο Θερμαϊκό τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο κατά τόπους στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 8 και στα νοτιότερα τμήματά του μέχρι το μεσημέρι τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια έως τους 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 13 με 15 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, θα σημειωθεί παγετός κατά τόπους ισχυρός στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της στις περισσότερες περιοχές. Θα φτάσει στα βόρεια έως τους 11 με 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τους 14 με 16, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός που κατά τόπους στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-11-2024

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στα νότια θαλάσσια θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στις περισσότερες περιοχές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2024

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

