Σήμερα Πέμπτη ,τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – τα Ν , το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα . Τα φαινόμενα στο Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 5 με 7 μποφόρ , από το απόγευμα πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 17 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 23 βαθμούς .

Την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – τα Β και το Α Αιγαίο. Οι Νοτιάδες 6 με 7 και στο Β. Αιγαίο βαθμιαία 8 μποφόρ Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α- και Ν και το βράδυ θα σταματήσουν , θα επικρατήσουν Βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα Κ και Β. Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα την Κυριακή.

Αττική

Καιρός σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής στα Δ του νομού, το πρωί. Οι Άνεμοι: ΝΔ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα τοπικών βροχών και από το μεσημέρι βελτίωση. Άνεμοι: ΝΔ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

