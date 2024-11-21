Λογαριασμός
Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Το Σ/Κ τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες και η πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη ,τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – τα Ν , το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα . Τα φαινόμενα στο Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα.   Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ  5 με 7 μποφόρ , από το απόγευμα πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν   Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 17  βαθμούς , και στην  υπόλοιπη χώρα έως 20 με 23  βαθμούς .

Την  Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – τα Β και το Α Αιγαίο. Οι Νοτιάδες 6 με 7 και στο Β. Αιγαίο βαθμιαία 8 μποφόρ Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α- και Ν και το βράδυ θα σταματήσουν   , θα επικρατήσουν Βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα Κ και Β.  Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα την Κυριακή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής στα Δ του νομού, το πρωί. Οι Άνεμοι: ΝΔ έως ΒΔ 4 με 6  μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά παροδικά αυξημένη ,  με πιθανότητα τοπικών βροχών και από το μεσημέρι βελτίωση. Άνεμοι: ΝΔ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

