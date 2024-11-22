Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα δυτικά από το μεσημέρι θα ενταθούν αναμένονται για σήμερα, Παρασκευή αρχικά στα Δωδεκάνησα και βαθμιαία στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικά στο βόρειο Αιγαίο μετά το απόγευμα θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 22 και τοπικά στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία και από τα δυτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθουν τοπικές βροχές στη δυτική Μακεδονία. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν σε όλη τη Μακεδονία οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι θα ενισχυθούν σε 4 με 6 και στα ανατολικά 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κυρίως από το μεσημέρι στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 και το βράδυ πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία στην ανατολική Πελοπόννησο και τα δυτικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βραδυ πιθανώς στην Στερεά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη νότια Κρήτη όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και τις πρώτες πρωινές και εκ νέου τις βραδινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα βόρεια 7 και από το απόγευμα βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και από το βράδυ θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και βαθμιαία στο Θερμαϊκό 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-11-2024

Νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τη δυτική Κρήτη και πρόσκαιρα στις υπόλοιπες περιοχές. Όμως, από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και από τις προμεσημβρινές σταδιακά στα ηπειρωτικά αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, ενώ βαθμιαία από το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση και στο Αιγαίο.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά και έως τις πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και βαθμιαία στο Αιγαίο θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση αρχικά στα βόρεια και τα κεντρικά και από το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές. Θα φτάσει στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά έως τους 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 16 και τοπικά στα ανατολικά τους 17 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμού Κελσίου. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα βόρεια και κεντρικά πεδινά περί τους -1 (μείον ένα) με 4 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι έως το βράδυ η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τοπικά στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα υπάρχουν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, αρχικά στα ανατολικά 5 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιότερα τμήματά του 8 πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από τις πρωινές ώρες βαθμιαία θα εξασθενήσουν και μόνο στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια έως τους 11 με 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 15 βαθμούς και μόνο στη δυτική χώρα και τα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου θα αγγίξει τοπικά τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, θα σημειωθεί παγετός κατά τόπους ισχυρός στα βορειοδυτικά.

