Σήμερα Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – τα Β, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα, κυρίως στα Δυτικά. Οι Άνεμοι θα πνέουν ΝΔ 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 23 βαθμούς.

Το Σάββατο, αρχικά άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δ τα Β και το Α. Αιγαίο, που βαθμιαία θα περιοριστούν στο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και το βράδυ θα σταματήσουν. Θα επικρατήσουν Βοριάδες 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση αρχικά στα Κ και Β, και μέχρι το βράδυ η πτώση της, θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα.

Την Κυριακή δεν αναμένονται βροχές. Οι Β άνεμοι στο Ν Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση.

Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, δεν αναμένονται βροχές. Οι Β άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά Οι άνεμοι: ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα: από το βράδυ θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Ν 4 με 6 και βαθμιαία στον Θερμαϊκό 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.