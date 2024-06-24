Γενικά αίθριος αναμένεται για σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και πιθανώς στα υπόλοιπα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 38 και κατά τόπους στα ανατολικά έως 39 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 33 με 36 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά βόρειοι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 25-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με κατά τόπους αραιές νεφώσεις στα βόρεια οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 33 με 35, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 36 με 38 και στη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα κεντρικά και βόρεια θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

