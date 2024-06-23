Γενικά αίθριος αναμένεται για σήμερα Κυριακή ο καιρός με τους ανέμους να εξασθενούν αλλά τη θερμοκρασία να «χτυπά» και πάλι 40άρια.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και κατά τόπους τους 38 με 39 και στα δυτικά τους 40 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 με 38 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα βόρεια πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς και μόνο στη νότια Κρήτη θα φτάσει κατά τόπους τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με πιθανότητα κυρίως στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Η μέγιστη τιμή της θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

