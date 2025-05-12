Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες ενώ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 έως 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου από το μεσημέρι. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθένησουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 και από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Στερεάς και της Ηπείρου. Από το βράδυ αναμένεται βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Mεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, όπου βαθμιαία στα δυτικά της θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 και στην Κρήτη τοπικά έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Στα νότια αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στην περιοχή του Καστελόριζου έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και στις βορειότερες περιοχές η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στις Σποράδες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι νεφώσεις στη Θεσσαλία θα αυξηθούν εκ νέου από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και στις Σποράδες από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθένησουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Αστατος καιρός με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και τις βραδινές ώρες στη Θεσσαλία και την κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στη νότια νησιωτική χώρα και το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και κατά τόπους στα δυτικά και τη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

