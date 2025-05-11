Καιρός σήμερα: Πτώση της θερμοκρασίας

Στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες προβλέπει για σήμερα Κυριακή η ΕΜΥ. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.



Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και κατά τόπους στα νότια ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες .

Στη Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 που βαθμιαία θα γίνουν μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία τοπικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός, όμως από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 και στα νοτια τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη βόρεια Εύβοια και θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 που μετά το μεσημέρι βαθμιαία θα γίνουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στις βόρειες Κυκλαδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 και στην Κρήτη τοπικά έως 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αρχικά σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις βορειότερες περιοχές από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις ανατολικότερες περιοχές και θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και στις Σποράδες από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι τοπικά θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, που από το απόγευμα θα γίνουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-05-2025

Αρχικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική-ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο όπου τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική - ανατολική Μακεδονία και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Γρήγορα οι νεφώσεις θα αυξηθούν αρχικά στο νότιο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά και αργότερα στο νότιο Αιγαίο και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Το βράδυ στα δυτικά τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 έως 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

