Tους 36 βαθμούς «άγγιξε» σήμερα ο υδράργυρος στην Κρήτη

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν για μία ακόμη ημέρα στην Κρήτη σήμερα Παρασκευή 09/05.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στα Μάλια Ηρακλείου (36.1 °C) και ακολούθησαν τα Φαλάσαρνα Χανίων, το Σίσι Λασιθίου, οι Άγιοι Πάντες Χανίων και το Ηράκλειο/ΕΛΜΕΠΑ (35.8 °C).

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 °C σε 356 από τους 534 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~67%), τους 30 °C σε 82 σταθμούς (ποσοστό ~15%) ενώ οι 35 °C ξεπεράστηκαν σε 6 σταθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.