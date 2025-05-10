Καιρός σήμερα: Καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, αλλά και την Αττική προβλέπει για τον καιρό σήμερα Σάββατο η ΕΜΥ.



Ειδικότερα, στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικότερα τμήματα να είναι ισχυρά.



Στα νησιά του Αιγαίου, την Εύβοια και την Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.



Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και μόνο στα νότια θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και στη Κρήτη τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ





ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικότερα τμήματα να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων στην Εύβοια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αρχικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι θα πνέουν νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στις βορειότερες περιοχές από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην αρχή της ημέρας και εκ νέου το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημερι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-05-2025

Στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός, όμως από τις προμεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και κατά τόπους στα νότια ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-05-2025

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στο νότιο Ιόνιο και βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη και τις βραδινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Στα δυτικά τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες 4 με 5 και στην περιοχή Ρόδου - Καστελόριζου τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

