Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό στα βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στις ανατολικές Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τις Κυκλάδες τους 31 με 33 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε ειναι πιθανό στα ορεινά της Ηπείρου να σημειωθούν τοπικοί όμβροι .

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 και τοπικά στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και τα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει μικρή άνοδο. Στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

