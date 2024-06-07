Σήμερα Σήμερα Παρασκευή Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια ,και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κεντρικά και Βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι , έως 33 με 34 βαθμούς.

Το Σ/Κ γενικά αίθριος καιρός , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Β ορεινά. Οι Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, από την Κυριακή το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Τη Δευτέρα Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ – ΒΔ 3 με 4 και στο Αιγαίο Β – ΒΑ 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , το πρωί παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 34 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

