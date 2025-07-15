Σήμερα Τρίτη αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία , και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ , στο Κ και Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς , και στα νησιά έως 34 με 36

Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα Β ορεινά. Οι Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο την Τετάρτη μέχρι 6 μποφόρ , την Πέμπτη θα γίνουν Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός , αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β 4 με 6 και πρόσκαιρα στα Α μέχρι 7 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 36 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.