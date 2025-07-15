Λογαριασμός
Ζέστη , η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 37 με 38 βαθμούς. Βοριάδες ενισχυμένοι στα ανατολικά , θα εξασθενήσουν την Πέμπτη.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη   αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στη  Μακεδονία  , και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, θα σημειωθούν τοπικές  μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β  4 με 6 μποφόρ , στο Κ και Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς , και στα νησιά έως  34 με 36

Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα Β ορεινά. Οι Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο την Τετάρτη μέχρι 6 μποφόρ , την Πέμπτη θα γίνουν Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός , αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β ορεινά  είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ  3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β  4 με 6  και πρόσκαιρα στα Α μέχρι 7 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 36 βαθμούς.

