Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα, Κυριακή 13 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την άνοδο της θερμοκρασίας και τα δυνατά μελτέμια στο Αιγαίο.

Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους, στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει:

- στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και κατά τόπους

- στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς,

στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 34 και

- στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.