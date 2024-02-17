Στην ανατολική και νότια χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά από 00 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 04 έως 17 με 18 βαθμούς και στα νησιά από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στη νότια Εύβοια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Μαγνησίας και τις Σποράδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά. Πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στην Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη μέχρι το μεσημέρι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 07 έως 17 βαθμούς και στα νησιά από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Αρχικά στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και τις Σποράδες και βαθμιαία στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία ασθενείς μεταβλητοί. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά.

Πηγή: skai.gr

