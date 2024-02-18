Αίθριος ο καιρός σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και πιθανότητα ασθενών βροχών στη βόρεια Κρήτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα βορειοανατολικά και πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 00 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 04 έως 18 βαθμούς και στα νησιά από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Τοπικός παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά. Από το απόγευμα οι νεφώσεις στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι:Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών στη βόρεια Κρήτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά άιθριος. Από το απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις βραδινές ώρες στα ανατολικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία ασθενείς μεταβλητοί. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

