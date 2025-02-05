Σήμερα Τετάρτη Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Α Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Α Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες , την Κρήτη , και πιθανό στη ΝΔ Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά .Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και στα ΝΑ τοπικά 9 . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά έως 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 15 βαθμούς.

Την Πέμπτη , την Παρασκευή και το Σάββατο Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα Β και Α του νομού. Λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα. Άνεμοι: Β 5 με 6 και στα Α 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Β 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

