Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα είναι το κρύο και οι ενισχυμένοι βοριάδες.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Α Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Α Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες , την Κρήτη , και πιθανό στη ΝΔ Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά .Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο   4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και στα ΝΑ τοπικά 9 .  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά έως 10 με 12  βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 15 βαθμούς.

Την Πέμπτη , την Παρασκευή και το Σάββατο Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν  ασθενείς τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Λίγη  συννεφιά παροδικά αυξημένη , με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα Β και Α του νομού.  Λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα.  Άνεμοι: Β 5 με 6 και στα Α  7 με 8  μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη  συννεφιά.  Άνεμοι: Β  4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς 

