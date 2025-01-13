Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο (κυρίως το νότιο), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την Πελοπόννησο (κυρίως τα δυτικά και νότια), τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά), τις Σποράδες, την Εύβοια και πρόσκαιρα τις Κυκλάδες.

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές και κατά τόπους και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο οι οποίες βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Βοιωτία).

Στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και στα βόρεια 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σε όλη τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά - ημιορεινά και τοπικά και σε περιοχές στα κεντρικά και βόρεια με χαμηλότερο υψόμετρο. Τα φαινόμενα στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 8 με 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά από -04 (μείον 4) έως 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και του βορείου Αιγαίου από 02 έως 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, ο οποίος στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά ολικός.

Πηγή: skai.gr

