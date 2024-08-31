Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα παραμείνουν πάνω από τη χώρα μας μέχρι και σήμερα Σάββατο επηρεάζοντας κατά τόπους το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόσκαιρα τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Το Σάββατο είχαμε μεγάλα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 54.000 κεραυνοί.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Ειδικότερα τις επόμενες ώρες η κακοκαιρια θα εξελιχθεί ως εξής:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα:

1. Έως αργά το απόγευμα στην Πελοπόννησο και τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια του νομού). Επισημαίνεται ότι η ραγδαιότητα των φαινομένων σε τοπικό επίπεδο θα είναι μεγάλη, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο.

2. Πρόσκαιρα στις Σποράδες, την Εύβοια και τοπικά στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά).

Λίγο μετά τις 16.00 σε ύφεση είναι τα φαινόμενα στην Αττική, σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά με πολλές όμως καταιγίδες στη Πελοπόννησο και μεμονωμένους πυρήνες σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Κρήτη.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή

Πιθανώς πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις Σποράδες, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατά διαστήματα νεφώσεις έως το απόγευμα με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στις Κυκλαδες έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια όπου θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα για πρόσκαιρους τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στο νότιο Ιόνιο και τα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν έως το μεσημέρι στην Εύβοια και το μεσημέρι - απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα στην ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια πιθανό να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανό να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα βόρεια κατά τόπους καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα στις Σποράδες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα για πρόσκαιρους τοπικούς όμβρους το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Προβλήματα στην Αττική από το μεσημεριανό μπουρίνι - Ήχησε το 112 στην Πελοπόννησο

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το μεσημέρι του Σαββάτου τα νότια προάστια της Αθήνας, την τρίτη ημέρα της κακοκαιρίας που ενισχύεται από την παρουσία ψυχρής λίμνης.

Στη συμβολή της Ποσειδώνος με την Καλαμακίου πλημμύρισε το οδόστρωμα και οι τρεις λωρίδες γίνονταν μία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Παράλληλα, λόγω συσσώρευσης υδάτων διεκόπη για λίγο η κυκλοφορία και στην Καλλιθέα επί της οδού Δαβάκη από τη συμβολή της με την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέα Σμύρνη. Λίγο μετά τις 15:30, ο δρόμος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.

Μήνυμα από το 112 ήχησε λίγο μετά τις 12:00 στην Πελοπόννησο καθώς «από τις μεσημβρινές ως τις πρώτες βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας κατά τη διάρκεια των φαινομένων» αναφέρεται στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Χαλάζι και ζημιές στην Κρήτη - Δείτε φωτογραφίες

Η κακοκαιρία έφτασε και στην Κρήτη. Σε πολλές περιοχές του νησιού βρέχει την τελευταία ώρα, ενώ σε κάποιες εξ αυτών έριξε ακόμα και χαλάζι, σε πλήρη αντίθεση με τον καιρό που έκανε τις προηγούμενες, καλοκαιρινές, μέρες.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες από το πέρασμα της κακοκαιρίας στο Μονοφάτσι και τις ζημιές που προκάλεσε στις ελιές το χαλάζι.

Σε Λασίθι, Σοκαρά, Πύργο, Μεσσαρά και άλλα μέρη της Κρήτης η κακοκαιρία «χτύπησε» πιο δυνατά, ενώ σε άλλες τα μαύρα σύννεφα και οι βροντές συνθέτουν τον καιρό.

Βροχή έριξε και μέσα στο Ηράκλειο, μέτριας έντασης.

Το οξύμωρο είναι πως σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, όπως για παράδειγμα των Χανίων, ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός και ηλιόλουστος, αλλά στα ορεινά έχουν σχηματιστεί σύννεφα, ακούγονται βροντές και η βροχή έχει κάνει την εμφάνισή της.

