Σήμερα Τρίτη Γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες , ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 5 μποφόρ , και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς , στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κατά τόπους έως 36 με 38 και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς

Την Τετάρτη γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β ορεινά Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Β 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς

Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν , κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα , στην Ήπειρο , τη Μακεδονία και πιθανόν στη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι Β – ΒΔ 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά Αίθριος Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , στα Ανατολικά Β μέχρι 5. Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

