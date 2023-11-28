Σήμερα Τρίτη βροχές θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές. Καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα Άνεμοι ΝΔ 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 με 16 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 22 βαθμούς.

Την Τετάρτη άστατος καιρός με τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και τα νησιά του νοτίου και του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη Στα ΝΑ συννεφιά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δυτικά και Βόρεια.

Τέλος την Παρασκευή Στη δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Νότιοι 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός σήμερα. συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα , και κυρίως στα Νότια του νομού. Άνεμοι: Ν- ΝΔ 6 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

