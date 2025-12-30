Με πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια αναμένεται να μας αποχαιρετήσει το 2025, ενώ παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Πρωτοχρονιά, όπως δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπεται σήμερα στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία. Λίγα χιόνια θα πέσουν από αργά το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν βαθμιαία σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-01-2026 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Στα δυτικά και τα βόρεια σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά και χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και τα βόρεια ημειορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 08:00-11:00 της Τετάρτης 31/12 και 23:00 της Τετάρτης 31/12 - 02:00 της Πέμπτης 01/01/2026, καθώς και η εκτιμώμενη αθροιστική χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική έως και το βράδυ της Πέμπτης 01/01/2026.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πρόσκαιρα κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και πρόσκαιρα το βράδυ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.

