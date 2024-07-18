Στους 36.5 °C έφτασε η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η τιμή αυτή είναι η υψηλότερη κατά το διάστημα των 11 συνεχόμενων ημερών πολύ υψηλών θερμοκρασιών.
Στην σχετική εικόνα παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου με τις υψηλότερες μέγιστες. Η απολύτως μέγιστη της Πέμπτης 18/07 καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας και ήταν ίσης με 43.1 °C.
Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C σε 288 από τους 519 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~55%) και τους 40 °C σε 75 σταθμούς (ποσοστό ~ 14%).
