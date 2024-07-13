Καιρός σήμερα: Παρατεταμένος καύσωνας με 41 βαθμούς Κελσίου

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα δυτικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και κατά τόπους έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 38 με 40 και κατά τόπους έως 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 35 και στη νότια Κρήτη έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 40 και τοπικά έως 41 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 28 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα νότιοι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-07-2024



Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Θα φτάσει στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 38 με 40 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 41 με 42, στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο τους 40 με 42, στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 40 και τοπικά τους 41, στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 39, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 και στην Αττική τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-07-2024



Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 39 με 40 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 41 με 42, στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο τους 41 με 42 και πιθανώς τοπικά τους 43, στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42, στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 39 με 40, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και στην Αττική τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-07-2024 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-07-2024



Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στο εσωτερικό της δυτικής, κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας τους 42 με 43, στα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 41 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι και οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.