Σήμερα Τρίτη Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και, κυρίως στα Δ ορεινά, θα σημειωθούν μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς, και στα νησιά έως 23 με 24 βαθμούς.

Την Τετάρτη σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα Κ και Β ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Β 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Πέμπτη από το μεσημέρι – απόγευμα στα Κ και Β θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα Β, και την Παρασκευή πτώση σε όλη τη χώρα.

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

