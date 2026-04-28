Η Άνοιξη καλά κρατεί μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι!! Πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή (Πρωτομαγιά), τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη . 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και, κυρίως στα Δ  ορεινά, θα σημειωθούν μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β  3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26  βαθμούς, και στα νησιά έως 23 με 24 βαθμούς.

Την Τετάρτη σχεδόν αίθριος  καιρός με απογευματινές μπόρες στα Κ και  Β ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Β 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Πέμπτη από το μεσημέρι – απόγευμα στα Κ και Β θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα Β, και την Παρασκευή  πτώση σε όλη τη χώρα. 

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΑ  4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα.    Η Θερμοκρασία: έως 26  βαθμούς. 

