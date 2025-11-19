Λογαριασμός
Συνεχίζονται οι βροχές στα Δ και Β και κυρίως στα ΒΔ , ενισχυμένοι νοτιάδες και αυξημένη υγρασία.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ , τα Β και το Α. Αιγαίο. Στα ΒΔ θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο και στη ΒΔ  Αιτωλοακαρνανία.  Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 μποφόρ , στο Κ και Β Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 20 βαθμούς ,  στην υπόλοιπη χώρα  έως 22 με 23  , και στα Ν έως 24 βαθμούς .   

Την  Πέμπτη , την Παρασκευή και το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ , τα Β και το Α. Αιγαίο.  Στα  ΒΔ  θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιάδες θα συνεχιστούν με ένταση 5 με 7 μποφόρ την Πέμπτη στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 8   , καθώς και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Αττική

Καιρός σήμερα Αραιή  συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή. Η πιθανότητα βροχής κυρίως προς το μεσημέρι είναι μικρή.  Άνεμοι: Ν  5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22  βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι . Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

