Σήμερα Τετάρτη βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ , τα Β και το Α. Αιγαίο. Στα ΒΔ θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο και στη ΒΔ Αιτωλοακαρνανία. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 μποφόρ , στο Κ και Β Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 20 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 23 , και στα Ν έως 24 βαθμούς .

Την Πέμπτη , την Παρασκευή και το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ , τα Β και το Α. Αιγαίο. Στα ΒΔ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιάδες θα συνεχιστούν με ένταση 5 με 7 μποφόρ την Πέμπτη στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 8 , καθώς και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Αττική

Καιρός σήμερα Αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή. Η πιθανότητα βροχής κυρίως προς το μεσημέρι είναι μικρή. Άνεμοι: Ν 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι . Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

