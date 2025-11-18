Σήμερα Τρίτη βροχές θα σημειωθούν στα Δ και Β και κυρίως στα ΒΔ όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο και στη ΒΔ Αιτωλοακαρνανία. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνή. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 6 με 7 μποφόρ στο Κ. και Β. Αιγαίο τοπικά 8 . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 20 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 23 , και στα Ν έως 24 με 25 βαθμούς .

Την Τετάρτη , την Πέμπτη και την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ , τα Β και το Α. Αιγαίο , στα ΒΔ την Τετάρτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιάδες θα συνεχιστούν με ένταση 5 με 7 μποφόρ , καθώς και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Τετάρτη , και μικρή άνοδο την Παρασκευή.

Αττική

Καιρός σήμερα Αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή. Άνεμοι: Ν 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα . Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

