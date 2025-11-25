Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ, με την κακοκαιρία Adel να σαρώνει τη χώρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Έντονα φαινόμενα αναμένονται ωστόσο και σήμερα και αύριο, Τετάρτη.

Συγκεκριμένα:

Α. Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25-11-25) στη δυτική - βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Σε επιφυλακή οι δήμοι

Ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε σήμερα την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με αντικείμενο της συνεδρίασης την κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα Τρίτη ως και την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τα φαινόμενα προβλέπονται στη δυτική - βορειοδυτική χώρα, στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές), σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

1) Την Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα και κυρίως στα βορειοδυτικά και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

2) Την Πέμπτη οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ιδιαιτέρως ισχυρές στη δυτική Ελλάδα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο για να αξιολογήσει την επέκταση των φαινομένων την Παρασκευή.

