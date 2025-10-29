Σήμερα Τετάρτη Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δ και Β μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , στα Α θα πνέουν Β 3 με 5 και στο Ν Αιγαίο πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 21 με 23 βαθμούς και στα Νότια τοπικά έως 24 βαθμούς.

Την Πέμπτη ηλιοφάνεια και βαθμιαία αραιή συννεφιά. Η ένταση των ανέμων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή Αραιή συννεφιά που βαθμιαία στο Ιόνιο και τα Δ ηπειρωτικά θα πυκνώσει και από το βράδυ θα βρέξει τοπικά. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο σποραδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και νότια , και κυρίως στην Πελοπόννησο , ενώ την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.