Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα Τετάρτη - Ήπιος καιρός μέχρι το τέλος της εβδομάδας, χωρίς αξιόλογες βροχές

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δ και Β μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ  , στα Α θα πνέουν Β 3 με 5 και στο Ν Αιγαίο πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 21 με 23 βαθμούς και στα Νότια τοπικά έως 24 βαθμούς.

Την  Πέμπτη ηλιοφάνεια και βαθμιαία αραιή συννεφιά.  Η ένταση των ανέμων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την  Παρασκευή Αραιή συννεφιά που βαθμιαία στο Ιόνιο και τα Δ ηπειρωτικά θα πυκνώσει και από το βράδυ θα βρέξει τοπικά. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Τέλος το Σάββατο σποραδικές  βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και νότια  , και κυρίως στην Πελοπόννησο , ενώ την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.  

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος .   Άνεμοι: μεταβλητοί   3 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα  ηλιοφάνεια.  Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark