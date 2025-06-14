Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα δυτικά ηπειρωτικά, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς πιθανόν να εκδηλωθούν και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη έως τους 28 με 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κατά τόπους πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Πελοποννήσου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 με 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στις Σποράδες βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου

