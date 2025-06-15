Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, την κεντρική - ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς πιθανόν να εκδηλωθούν και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 32, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 33 και κατά τόπους τους 34 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και γρήγορα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κατά τόπους πρόσκαιρες νεφώσεις και στην κεντρική - ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Πελοποννήσου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Έως 28 με 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (νότια της Χίου) και την περιοχή της Καρπάθου τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.