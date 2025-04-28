Σήμερα Δευτέρα Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στη Μακεδονία , στις Κυκλάδες , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα , που Βαθμιαία όμως θα σταματήσουν και θα συνεχιστούν μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Β – ΒΑ 6 με 8 πιθανόν τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δ Ελλάδα έως 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 22 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη Σχεδόν αίθριος καιρός και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές , περισσότερες και εντονότερες την Τετάρτη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο Α 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Β- ΒΑ 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση την Τρίτη , κυρίως στα Α , και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Τετάρτη.

Τέλος την Πέμπτη Πρωτομαγιά Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Άνεμοι: Β- ΒΑ 6 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς

