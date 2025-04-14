Σήμερα Μ. Δευτέρα Στην Ήπειρο και τη Μακεδονία πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι στο Ιόνιο Ν 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 3 με 5 στα νοτιοανατολικά από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 20 με 21 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Τη Μ. ΤΡΙΤΗ Τοπικές βροχές ή μπόρες , θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι : στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο βόρειοι 3 με 5 , στο Καρπάθιο τοπικά 6 μποφόρ. Μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως στη Δ. Ελλάδα.

Τη Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ Γενικά αίθριος με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα Κ και Β ορεινά. Άνεμοι : στο Ιόνιο ΝΑ 5 με 7 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο έως 24 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ & Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-18/4

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα της Μ. Πέμπτης μέχρι το πρωί της Μ. Παρασκευής στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δ. Στερεά, τη Δ. Μακεδονία και τη Δ. Θεσσαλία. Άνεμοι στο Ιόνιο ΝΑ 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο Α-ΒΑ 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση την Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή στα δυτικά και βόρεια.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Γενικά καλός καιρός. Περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στη Β – ΒΑ Ελλάδα.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα Αραιή συννεφιά κατά περιόδους πιο πυκνή. Άνεμοι: Ν – ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.