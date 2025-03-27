Σήμερα Πέμπτη συννεφιά , παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά . Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι Βαθμιαία θα γίνουν Δ – ΝΔ 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 20 με 22 βαθμούς, στην Κρήτη έως 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 23 βαθμούς.

Την Παρασκευή , βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά , τα βόρεια και το Α Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος το Σ/Κ Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές. Η ένταση των ανέμων μέχρι 7 μποφόρ στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Άνεμοι: Α - ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά κατά περιόδους αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κυρίως μετά το μεσημέρι. Άνεμοι: Α – ΝΑ 2 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.