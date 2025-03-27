Λογαριασμός
Περισσότερες βροχές και καταιγίδες σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή , άστατος ο καιρός και το Σ/Κ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη συννεφιά , παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές  και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά . Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα  στα δυτικά και βόρεια.  Οι άνεμοι Βαθμιαία θα γίνουν Δ – ΝΔ  4 με 5 μποφόρ   και στα νότια  τοπικά 6 με 7 μποφόρ Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 20 με 22 βαθμούς, στην  Κρήτη έως 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 23  βαθμούς.

Την Παρασκευή ,  βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά , τα βόρεια και το Α Αιγαίο.  Οι  άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ  στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος το Σ/Κ  Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές. Η ένταση των ανέμων μέχρι 7 μποφόρ στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές από το μεσημέρι.  Άνεμοι: Α - ΝΑ  3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά  κατά περιόδους αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κυρίως μετά το μεσημέρι.  Άνεμοι: Α – ΝΑ  2 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

