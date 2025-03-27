Πού θα είναι άστατος σήμερα ο καιρός - Επιμένει η αφρικανική σκόνη

Σε όλη τη χώρα αναμένονται σήμερα, Πέμπτη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα περισσότερα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας και τα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους έντονα.

Ακόμη, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια, ενώ κατά τόπους τις πρωινές και βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση ομιχλών.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 έως 7 μποφόρ, βαθμιαία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ, από το βράδυ δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία από τις απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ, από το απόγευμα στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στο υπόλοιπο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι προβλέπεται να είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από τις μεσημβρινές ώρες σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στα νότια έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα από τις προμεσημβρινές ώρες, ενώ από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από το βράδυ δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα νότια έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στις ανατολικές Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες νοτιοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.





Πηγή: skai.gr

