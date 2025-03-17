Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης ενόψει της επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο Τρίτη μέχρι και την Τετάρτη η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι σημαντική (μεσοσταθμικά 15°C) και θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ημιορεινά Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τις Σποράδες, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και θα επικρατήσουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας έχει επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ, τα σώματα ασφαλείας, τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την ΕΜΥ, επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται την Τρίτη 18-03-2025 και την Τετάρτη 19-03-25 με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας (συνολικά κατά 12 με 15 βαθμούς), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και με χιονοπτώσεις στα ορεινά, τα ημιορεινά και κατά τόπους σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά από το απόγευμα της Τρίτης έως και τις βραδινές ώρες της Τετάρτης.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Ισχυρές βροχές στη Θράκη από τις προμεσημβρινές ώρες της Τρίτης 18-03-25 μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

β. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία (κυρίως τη Μαγνησία), τις Σποράδες, την Εύβοια, την Φθιώτιδα και τη Βοιωτία από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 18-03-25 και έως τα ξημερώματα της Τετάρτης 19-03-2025.

Β. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν:

α. Από τις προμεσημβρινές ώρες της Τρίτης 18-03-25 έως και το βράδυ της ίδιας μέρας στα ορεινά, τα ημιορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β. Από αργά το απόγευμα της Τρίτης 18-03-25 έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 19-03-25 στα ορεινά, τα ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Θεσσαλίας, της Εύβοιας, της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας.

γ. Την Τετάρτη 19-03-25 έως και τις προμεσημβρινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου και έως το βράδυ στα ορεινά της Κρήτης.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr (www.oldportal.emy.gr)

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Πολιτική Προστασία προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συστήνει στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.