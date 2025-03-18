Ισχυρές βροχές στη Θράκη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα προβλέπει για σήμερα Τρίτη η ΕΜΥ.



Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία (κυρίως τη Μαγνησία), τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία από νωρίς το απόγευμα.



Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν:



α. Από τις προμεσημβρινές έως και τις βραδινές ώρες στα ορεινά και τα ημιορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β. Από αργά το απόγευμα στα ορεινά, τα ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Θεσσαλίας, της Εύβοιας, της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας.

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Πτώση της θερμοκρασίας, που από την αρχή της ημέρας στα βόρεια και από το απόγευμα και στα νότια θα είναι αισθητή.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, πρόσκαιρα ισχυρές στη Θράκη και τη Χαλκιδική. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια και από το απόγευμα τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο και θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στη Θεσσαλία (κυρίως τη Μαγνησία), τις Σποράδες, την Εύβοια, την Φθιώτιδα και τη Βοιωτία από νωρίς το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά της βόρειας χώρας και βαθμιαία της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ευρυτανία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία.

Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, η οποία στα βόρεια θα είναι της τάξης 8 με 10 βαθμούς Κελσίου και θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και το Ιόνιο τους 14 με 16 και στα νότια τοπικά τους 17 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρός παγετός θα σημειωθεί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές κυρίως στη Θράκη και τη Χαλκιδική. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά και βαθμιαία σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά και βαθμιαία στα ημιορεινά, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους πυκνές στην Ήπειρο.

Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, στο βόρειο Ιόνιο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές από νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν από αργά το απόγευμα στα ορεινά, τα ημιορεινά, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Εύβοιας, της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα βορειοανατολικοί με βαθμιαία ενίσχυση στα 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και στην Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα πνέουν βορειοανατολικοί 8 πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές από νωρίς το απόγευμα, κυρίως στη Μαγνησία και τις Σποράδες.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν από αργά το απόγευμα στα ορεινά, τα ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7, στις Σποράδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα βορειοανατολικοί με βαθμιαία ενίσχυση στα 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν το απόγευμα και το βράδυ στα γύρω ορεινά, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα βορειοανατολικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 19-03-2025

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κατά τόπους στα βόρεια χιονόνερο, γρήγορα όμως τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν, μέχρι τις πρωινές ώρες στα ορεινά, τα ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Θεσσαλίας, της Εύβοιας, της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας, μέχρι τις προμεσημβρινές στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου και έως το βράδυ στα ορεινά της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι στα βόρεια και από το βράδυ και στα υπόλοιπα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και τα νότια και δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 10 με 12 βαθμούς, ενώ παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

