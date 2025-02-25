Τρίτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ – Κ και Ν. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο ,την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ, στο Αιγαίο ΝΑ , 3 με 5 μποφόρ η ένταση τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 12 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 16 βαθμούς,

Την Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Κ και Ν. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο από το βράδυ 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Πέμπτη Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα Δ , τα Ν και το Α Αιγαίο και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα στα Δυτικά θα είναι τοπικά έντονα , το βράδυ όμως θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή Στα βόρεια και το Αιγαίο θα εκδηλωθούν βροχές και κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στο ΒΑ Αιγαίο πιθανόν να είναι ισχυρά. Στη υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Η ένταση των ανέμων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά , παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές. Βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς

