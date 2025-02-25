Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις Κυκλάδες, από το μεσημέρι στα νησιά του βορείου - ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικoί βορειοδυτικοί 3 έως 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, που βαθμιαία στην Κρήτη θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα δυτικά και το νότιο Αιγαίο τους 14 με 16 βαθμούς, στα βόρεια τους 10 με 12 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική - ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής - ανατολικής Μακεδονίας. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο νότιο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 και κατά τόπους 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νότια τις πρωινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου και της ανατολικής Στερεάς. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 και κατά τόπους 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά τμήματα και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 που από τις μεσημβρινές ώρες στην Κρήτη θα στραφούν σε δυτικούς βορεοδυτικούς, τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και κατά τόπους στην Κρήτη 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές . Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-02-2025

Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-02-2025

Nεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά, την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα, από τις απογευματινές ώρες στις Κυκλάδες και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-02-2025

Στα βόρεια και το Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο πιθανόν να είναι ισχυρά, βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στη υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, γρήγορα στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-03-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Πηγή: skai.gr

