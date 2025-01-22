Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν , στη Δ Ελλάδα , στις Κυκλάδες , την Κρήτη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , που βαθμιαία θα περιοριστούν στα ΝΑ Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 13 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 βαθμούς.

Την Πέμπτη λίγες βροχές θα σημειωθούν στα ΝΑ που βαθμιαία θα σταματήσουν , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή , Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα . Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στα νησιά του Α. Αιγαίου , τα Δωδεκάνησα , στις Α και Ν Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής , μικρής διάρκειας. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Παροδικά αυξημένη συννεφιά. Άνεμοί: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

