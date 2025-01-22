Λογαριασμός
Τοπικές βροχές και σήμερα, Τετάρτη - Η θερμοκρασία λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές και σποραδικές  καταιγίδες θα σημειωθούν , στη Δ Ελλάδα , στις Κυκλάδες , την Κρήτη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , που βαθμιαία θα περιοριστούν στα ΝΑ Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές συννεφιές.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ 3 με 5 μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι  στα βόρεια έως 13 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18  βαθμούς.

Την Πέμπτη λίγες βροχές θα σημειωθούν στα  ΝΑ που βαθμιαία θα σταματήσουν , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την  Παρασκευή , Τοπικές  βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Α.  Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα .  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στα νησιά του Α.  Αιγαίου , τα Δωδεκάνησα , στις Α και Ν Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά   

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Λίγη  συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής , μικρής διάρκειας. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς . 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Παροδικά αυξημένη συννεφιά.  Άνεμοί: μεταβλητοί   3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς 

