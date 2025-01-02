Λογαριασμός
Σήμερα Πέμπτη λίγες βροχές στα Δυτικά και αύριο Παρασκευή στη δυτική Ελλάδα και το Α. Αιγαίο. Το Σάββατο τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά , τα νότια και το Α. Αιγαίο , που την Κυριακή βαθμιαία θα σταματήσουν.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθεί και είναι πιθανό να βρέξει.  Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ  3 με 4 , στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ.   Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι  στα βόρεια έως  14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως  16 με 17 , Κρήτη και Δωδεκάνησα  έως 18 βαθμούς.  

Την  Παρασκευή στη χώρα θα υπάρχουν τοπικές συννεφιές. Λίγες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά , το Α και Ν  Αιγαίο.   Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. 

Το Σάββατο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δ , τα Ν και το Α Αιγαίο.  που την Κυριακή θα περιοριστούν στα Α και Ν και βαθμιαία  θα σταματήσουν. Θα επικρατήσουν Β άνεμοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος τη Δευτέρα σχεδόν αίθριος καιρός , οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά.  Άνεμοι: ΝΔ  2 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Παροδικές συννεφιές και βαθμιαία γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς 

