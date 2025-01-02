Σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθεί και είναι πιθανό να βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 3 με 4 , στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 17 , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς.
Την Παρασκευή στη χώρα θα υπάρχουν τοπικές συννεφιές. Λίγες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά , το Α και Ν Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.
Το Σάββατο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δ , τα Ν και το Α Αιγαίο. που την Κυριακή θα περιοριστούν στα Α και Ν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Θα επικρατήσουν Β άνεμοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Τέλος τη Δευτέρα σχεδόν αίθριος καιρός , οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Αττική
Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά. Άνεμοι: ΝΔ 2 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς .
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Παροδικές συννεφιές και βαθμιαία γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς
