Καλή και ευλογημένη χρονιά ..... Ηλιοφάνεια μέχρι και την Πέμπτη , την Παρασκευή λίγες βροχές και το Σάββατο τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια που την Κυριακή βαθμιαία θα σταματήσουν.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη    

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι  μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 5  μποφόρ , στα νότια τοπικά μέχρι  6 μποφόρ , με εξασθένηση.   Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι  στα βόρεια έως  14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως  16 με 17  βαθμούς

Τετάρτη , Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός , Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ . Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή στη χώρα θα υπάρχουν τοπικές συννεφιές. Λίγες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά , το Ν και Α Αιγαίο.   Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ , στα Α πρόσκαιρα μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος . Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

