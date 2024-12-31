Σήμερα Τρίτη Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ , στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 17 βαθμούς

Τετάρτη , Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός , Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ . Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή στη χώρα θα υπάρχουν τοπικές συννεφιές. Λίγες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά , το Ν και Α Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ , στα Α πρόσκαιρα μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος . Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

